Salvador é escolhida para sediar o Pan-Americano de Dragon Boat Pela primeira vez em sua história, a América do Sul será palco do Pan-Americano de Tripulações de Clubes de Dragon Boat. A cidade escolhida... Sociedade Online|Do R7 08/07/2025 - 17h18 (Atualizado em 08/07/2025 - 17h18 )

Pela primeira vez em sua história, a América do Sul será palco do Pan-Americano de Tripulações de Clubes de Dragon Boat. A cidade escolhida para sediar a competição inédita foi Salvador, que receberá, no primeiro semestre de 2027, na Praia da Penha, no bairro da Ribeira, Cidade Baixa.

