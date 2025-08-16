Salvador recebe primeira edição do Viver Salvador neste domingo (17)
Salvador recebe neste domingo (17) a primeira edição do programa Viver Salvador, no bairro do Comércio, com atrações gratuitas de música, esportes e atividades para crianças. Para a realização do evento, o trânsito será interditado das 6h às 18h30 em trechos da Av. da França, Rua da Bélgica e Praça Maria Felipa, com desvios e alterações no transporte público.
