Salvador recebe primeira edição do Viver Salvador neste domingo (17) Salvador recebe neste domingo (17) a primeira edição do programa Viver Salvador, no bairro do Comércio, com atrações gratuitas de música... Sociedade Online|Do R7 16/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 16/08/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Salvador recebe primeira edição do Viver Salvador neste domingo (17) Sociedade Online

Salvador recebe neste domingo (17) a primeira edição do programa Viver Salvador, no bairro do Comércio, com atrações gratuitas de música, esportes e atividades para crianças. Para a realização do evento, o trânsito será interditado das 6h às 18h30 em trechos da Av. da França, Rua da Bélgica e Praça Maria Felipa, com desvios e alterações no transporte público.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes deste evento imperdível!

Leia Mais em Sociedade Online:

SUS vai receber 180 mil novos equipamentos de saúde

Salvador abre inscrições para segunda edição do Eleva MEI

Travessia Salvador-Mar Grande opera normalmente neste sábado