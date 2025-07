Salvador vai sediar Feira de Acessibilidade

Salvador recebe na próxima sexta-feira (18) uma feira que vai oferecer oportunidades de emprego para pessoas com deficiência, aprendizes e com idade acima de 50 anos. O evento contará com acessibilidade total, incluindo intérpretes de libras e especialistas do espectro autista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Sociedade Online: