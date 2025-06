São João: 29 vítimas de queimaduras já foram atendidas em hospitais estaduais Às vésperas do feriado de São João, o número de vítimas atendidas nas unidades estaduais da Bahia por causa de acidentes com fogos... Sociedade Online|Do R7 23/06/2025 - 19h16 (Atualizado em 23/06/2025 - 19h16 ) twitter

São João: 29 vítimas de queimaduras já foram atendidas em hospitais estaduais Sociedade Online

Às vésperas do feriado de São João, o número de vítimas atendidas nas unidades estaduais da Bahia por causa de acidentes com fogos de articífio chegou a 29 vítimas, até esse domingo (22). De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), desse total, 15 foram relacionados à explosão de bomba, 9 a queimaduras diversas e 5 a queimaduras com espadas.

