São João do Parque tem fiscalização no uso de fogos de artifício Durante os festejos de São João no Parque de Exposições, em Salvador, a atenção não está voltada apenas para os palcos e atrações....

Sociedade Online|Do R7 20/06/2025 - 08h56 (Atualizado em 20/06/2025 - 08h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share