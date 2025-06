São João: Pelourinho atrai mais público que Parque de Exposições em Salvador O povo foi, viu e fez do São João do Pelourinho o maior da capital baiana em número de público durante os seis dias de festa. Foram... Sociedade Online|Do R7 25/06/2025 - 10h57 (Atualizado em 25/06/2025 - 10h57 ) twitter

São João: Pelourinho atrai mais público que Parque de Exposições em Salvador Sociedade Online

O povo foi, viu e fez do São João do Pelourinho o maior da capital baiana em número de público durante os seis dias de festa. Foram 583.282 pessoas passando pelo circuito, número que superou o registrado no Parque de Exposições, que contabilizou 181.925 foliões.

Para mais detalhes sobre essa festa que atraiu multidões, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

