Secretária de Itabuna é convocada para explicar atraso em auxílio às famílias

A Câmara de Vereadores de Itabuna aprovou, por ampla maioria, a convocação da secretária municipal de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia...

A Câmara de Vereadores de Itabuna aprovou, por ampla maioria, a convocação da secretária municipal de Infraestrutura e Urbanismo, Sônia Fontes, para prestar esclarecimentos sobre a desocupação na área da Bananeira, no bairro Lomanto, e sobre a assistência às famílias afetadas pela ação.

