Secretário de Turismo, Maurício Bacelar, destaca a importância da Superbahia A 14ª edição da Superbahia acontece de quarta (6) a sexta-feira (8), no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio. A expectativa... Sociedade Online|Do R7 06/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 06/08/2025 - 19h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Secretário de Turismo, Maurício Bacelar, destaca a importância da Superbahia Sociedade Online

A 14ª edição da Superbahia acontece de quarta (6) a sexta-feira (8), no Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio. A expectativa dos organizadores da maior feira do setor no Norte e Nordeste é superar em 20% os valores negociados no ano passado. Pelo menos R$ 650 milhões em negócios devem ser gerados. Presente no evento, o secretário de Turismo da Bahia, Maurício Bacelar, destacou a importância da realização da super feira na capital baiana.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para ler a matéria completa!

Leia Mais em Sociedade Online:

Jerônimo Rodrigues destaca importância da Superbahia para economia e geração de empregos

Jerônimo Rodrigues comenta impacto de tarifas dos EUA

Jerônimo afirma que cenário para investimentos na Bahia é favorável