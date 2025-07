Secult-BA abre novas vagas temporárias na área da cultura A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) lançou quatro editais para contratação temporária via Regime Especial de Direito... Sociedade Online|Do R7 30/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 30/07/2025 - 16h18 ) twitter

Secult-BA abre novas vagas temporárias na área da cultura Sociedade Online

A Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA) lançou quatro editais para contratação temporária via Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), totalizando 180 vagas em diversas áreas do setor cultural. As vagas estão distribuídas entre a própria SecultBA (50), a Fundação Cultural do Estado (Funceb), com outras 50, a Fundação Pedro Calmon (FPC), com 49, além de 31 oportunidades para Representantes Territoriais de Cultura (RTCs) que atuarão nos territórios de identidade da Bahia.

