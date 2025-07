Segunda com Bahia em alerta e Vitória em recuperação Wilton Matos chega com as últimas dos dois gigantes da estado: Bahia e Vitória. Tem análise do empate tricolor no fim de semana, atualização... Sociedade Online|Do R7 21/07/2025 - 12h38 (Atualizado em 21/07/2025 - 12h38 ) twitter

Wilton Matos chega com as últimas dos dois gigantes da estado: Bahia e Vitória. Tem análise do empate tricolor no fim de semana, atualização sobre desfalque importante para o jogo decisivo na Sul-Americana. E do outro lado, o Leão volta a rugir no Brasileirão e já se prepara para mais um desafio em casa.

