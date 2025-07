Segunda rodada da Copa 2 de Julho Sub-15 finaliza com grandes duelos A segunda rodada da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 foi finalizada nesta quinta-feira, 03, com muitos gols, duelos de gigantes e... Sociedade Online|Do R7 04/07/2025 - 07h36 (Atualizado em 04/07/2025 - 07h36 ) twitter

Segunda rodada da Copa 2 de Julho Sub-15 finaliza com grandes duelos Sociedade Online

A segunda rodada da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15 foi finalizada nesta quinta-feira, 03, com muitos gols, duelos de gigantes e grandes resultados para o futebol baiano. Enquanto alguns times seguem com 100% de aproveitamento na maior competição sub-15 do país, alguns grupos estão bem disputados em busca da classificação para as oitavas de final.

