Seleção Brasileira Sub-15 goleia Dom Macedo com transmissão ao vivo da Rádio Sociedade no YouTube No estádio de Pituaçu, Seleção Brasileira Sub-15 termina fase de grupos da Copa 2 de Julho com goleada de 6 a 0 na equipe do Dom Macedo... Sociedade Online|Do R7 05/07/2025 - 16h36 (Atualizado em 05/07/2025 - 16h36 ) twitter

Seleção Brasileira Sub-15 goleia Dom Macedo com transmissão ao vivo da Rádio... Sociedade Online

No estádio de Pituaçu, Seleção Brasileira Sub-15 termina fase de grupos da Copa 2 de Julho com goleada de 6 a 0 na equipe do Dom Macedo, e confirmou campanha invicta e a liderança do Grupo A, com 12 pontos. Os gols foram marcados por Henrique, Alexsander, Davi Fraga, Jean Carlos, Myguel e Sillyan (contra).

