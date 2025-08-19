Selecionados dos programas da CNH gratuita devem entregar documentação neste mês Os candidatos selecionados nos programas CNH da Gente e CNH na Escola, promovidos pelo Governo da Bahia, devem apresentar a documentação... Sociedade Online|Do R7 19/08/2025 - 16h59 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h59 ) twitter

Os candidatos selecionados nos programas CNH da Gente e CNH na Escola, promovidos pelo Governo da Bahia, devem apresentar a documentação necessária em qualquer unidade do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA) até o dia 29 de agosto. A lista de contemplados está disponível no portal ba.gov.br.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre os detalhes e prazos importantes!

