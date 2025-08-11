Logo R7.com
Semana do Bebê chama atenção dos pais sobre o risco das telas

A Secretária Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) realiza até a próxima sexta (15), a Semana do Bebê.

A Secretária Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) realiza até a próxima sexta (15), a Semana do Bebê. A ação, que tem como tema “Bebê livre de telas”, é voltada à valorização e garantia dos direitos da primeira infância.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre os riscos da exposição das crianças às telas!

