Semana do Bebê chama atenção dos pais sobre o risco das telas

A Secretária Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) realiza até a próxima sexta (15), a Semana do Bebê. A ação, que tem como tema “Bebê livre de telas”, é voltada à valorização e garantia dos direitos da primeira infância.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para saber mais sobre os riscos da exposição das crianças às telas!

