Semob amplia linhas de ônibus em Salvador

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) inicia nesta terça-feira (22) a ampliação de 13 linhas de ônibus em Salvador. As mudanças, que envolvem as estações Pirajá, Mussurunga e Águas Claras, visam reforçar a operação nos horários de pico, com novos itinerários e mais viagens em dias úteis.

Para mais detalhes sobre as novas linhas e itinerários, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

