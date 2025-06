‘Sempre alguém vai falar mal’: Pietro Raña comenta bastidores de polêmica com Ana Castela ‘Sempre alguém vai falar mal’. A frase dita durante uma entrevista nesta segunda-feira (30) resume a visão sobre os limites da relação... Sociedade Online|Do R7 30/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 30/06/2025 - 09h56 ) twitter

‘Sempre alguém vai falar mal’. A frase dita durante uma entrevista nesta segunda-feira (30) resume a visão sobre os limites da relação entre artistas e fãs, especialmente diante da repercussão do caso Ana Castela no São João de Jequié. Ao comentar a polêmica, Pietro Raña, em participação no programa Sociedade Urgente, da Rádio Sociedade da Bahia, lançou luz sobre os bastidores da agenda artística e defendeu o bom senso nas expectativas do público.

Para saber mais sobre essa polêmica e as declarações de Pietro Raña, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

