Série B do Baianão pega fogo no fim de semana: veja os jogos em destaque Toni Silva chega com as principais informações da próxima rodada e destaque para três duelos que podem mexer com a tabela da segunda... Sociedade Online|Do R7 27/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 27/06/2025 - 10h36 ) twitter

Toni Silva chega com as principais informações da próxima rodada e destaque para três duelos que podem mexer com a tabela da segunda divisão do Baiano. Se você quer saber quem entra em campo, o que está em jogo e onde estão as maiores apostas da rodada, dá o play e confere agora.

