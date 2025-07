Só triunfo faz Vitória respirar no Brasileirão O Vitória precisa vencer o Botafogo hoje (16), às 21h30, no Engenhão, para fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.... Sociedade Online|Do R7 16/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 16/07/2025 - 16h18 ) twitter

Só triunfo faz Vitória respirar no Brasileirão

O Vitória precisa vencer o Botafogo hoje (16), às 21h30, no Engenhão, para fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro é o 18º colocado, com 11 pontos, e luta contra o rebaixamento. Já o Botafogo-RG ocupa a 6ª posição, com 21 pontos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes!

