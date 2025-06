SSP-BA inaugura 50 unidades policiais em 2025; saiba mais A Secretaria de Segurança Pública alcançou neste sábado (14) a marca de 50 unidades policiais entregues em 2025 com as entregas da... Sociedade Online|Do R7 14/06/2025 - 15h15 (Atualizado em 14/06/2025 - 15h15 ) twitter

A Secretaria de Segurança Pública alcançou neste sábado (14) a marca de 50 unidades policiais entregues em 2025 com as entregas da nova Delegacia Territorial (DT) e Pelotão do 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Jequié), em Apuarema, Bahia.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para ler a matéria completa!

