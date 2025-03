STF marca julgamento do núcleo 3 da trama golpista O ministro Cristiano Zanin marcou o início do julgamento para dia 8 de abril Sociedade Online|Do R7 19/03/2025 - 17h29 (Atualizado em 19/03/2025 - 17h29 ) twitter

Sociedade Online/Sociedade Online

De Agência Brasil

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou para dia 8 de abril o início do julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) que envolve o núcleo 3 da acusação da trama golpista durante governo do presidente Jair Bolsonaro. Também foi agendada a sessão do dia 9 de abril para analisar o caso.

