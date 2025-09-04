STJ rejeita recurso e mantém prisão de Robinho no Brasil

Logo R7.com
Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, por unanimidade, o recurso da defesa de Robinho contra a decisão que autorizou o cumprimento no Brasil da pena de nove anos de prisão por estupro, condenação imposta pela Justiça da Itália em 2017 por um crime ocorrido em 2013, em Milão. O ex-jogador está detido no Complexo Penitenciário de Tremembé, em São Paulo. Os advogados pediam a redução da pena para seis anos em regime semiaberto, mas o pedido foi rejeitado sem debate, segundo o relator Francisco Falcão, o caso já havia sido analisado diversas vezes.

