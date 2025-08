Super Bahia 2025 começa nesta quarta-feira (6) Começa nesta quarta-feira (6), no Centro de Convenções de Salvador, a Super Bahia 2025 feira que reúne milhares de profissionais do... Sociedade Online|Do R7 06/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 06/08/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Super Bahia 2025 começa nesta quarta-feira (6) Sociedade Online

Começa nesta quarta-feira (6), no Centro de Convenções de Salvador, a Super Bahia 2025 feira que reúne milhares de profissionais do setor supermercadista em busca de inovação, conhecimento e oportunidades de negócio. Em sua 14ª edição, o evento é considerado a maior feira do setor no Norte e Nordeste.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Sociedade Online:

Hospedagens em Belém são um problema para COP30

Ex-funcionárias denunciam falta de verbas rescisórias

Advogada explica sobre guarda de filhos em caso de tragédia