Superbahia 2025 apresenta solução de banco digital para impulsionar vendas no varejo A 14ª edição da Superbahia, maior feira do varejo alimentar do Norte e Nordeste, destacou nesta quarta-feira (6) uma iniciativa voltada... Sociedade Online|Do R7 06/08/2025 - 18h38

A 14ª edição da Superbahia, maior feira do varejo alimentar do Norte e Nordeste, destacou nesta quarta-feira (6) uma iniciativa voltada a ampliar o acesso ao crédito e movimentar o consumo no setor. Trata-se de um serviço de banco digital que permite a supermercados e outros estabelecimentos oferecerem cartões de crédito próprios aos clientes, de forma rápida e totalmente digital.

