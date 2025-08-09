Superbahia chega ao fim com cobertura completa da Rádio Sociedade A Superbahia 2025, considerada a maior feira de varejo do Norte e Nordeste, chegou ao fim nesta sexta-feira (8) após três dias intensos... Sociedade Online|Do R7 08/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 08/08/2025 - 22h18 ) twitter

A Superbahia 2025, considerada a maior feira de varejo do Norte e Nordeste, chegou ao fim nesta sexta-feira (8) após três dias intensos de atividades no Centro de Convenções de Salvador. O evento reuniu mais de 200 estandes de empresas do Brasil e do exterior, apresentou novidades para o setor supermercadista, promoveu workshops e palestras que atraíram grande público e gerou oportunidades de negócios para empreendedores de toda a região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes desse grande evento!

