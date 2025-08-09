Logo R7.com
Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Superbahia chega ao fim com cobertura completa da Rádio Sociedade Sociedade Online

A Superbahia 2025, considerada a maior feira de varejo do Norte e Nordeste, chegou ao fim nesta sexta-feira (8) após três dias intensos de atividades no Centro de Convenções de Salvador. O evento reuniu mais de 200 estandes de empresas do Brasil e do exterior, apresentou novidades para o setor supermercadista, promoveu workshops e palestras que atraíram grande público e gerou oportunidades de negócios para empreendedores de toda a região.

