Superbahia impulsiona negócios e amplia rede de contatos no setor avícola

A 14ª edição da Superbahia tem se consolidado como um espaço de troca e prospecção de novos clientes para empresas de diferentes segmentos...

A 14ª edição da Superbahia tem se consolidado como um espaço de troca e prospecção de novos clientes para empresas de diferentes segmentos, incluindo o setor avícola. A Naturaves, produtora baiana de frango e ovos, participa pela segunda vez da feira e avalia a experiência como positiva para fortalecer relações comerciais e ampliar mercados.

