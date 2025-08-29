Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

SURPRESA NO FUTEBOL TURCO: José Mourinho é Demitido do Fenerbahçe

Mourinho, de 62 anos, que assumiu o comando do time em junho de 2024, teve seu contrato rescindido mutuamente com o clube.

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

SURPRESA NO FUTEBOL TURCO: José Mourinho é Demitido do Fenerbahçe Sociedade Online

O técnico português José Mourinho foi demitido do Fenerbahçe, da Turquia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre essa surpreendente demissão!

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.