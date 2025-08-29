SURPRESA NO FUTEBOL TURCO: José Mourinho é Demitido do Fenerbahçe
Mourinho, de 62 anos, que assumiu o comando do time em junho de 2024, teve seu contrato rescindido mutuamente com o clube.
O técnico português José Mourinho foi demitido do Fenerbahçe, da Turquia.
