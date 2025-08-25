Surto de catapora suspende visitas em ala de presídio de Salvador
A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) suspendeu temporariamente as visitas no Raio II da Cadeia Pública de Salvador (CPSa), no bairro da Mata Escura, após a confirmação de um surto de catapora entre os detentos. Quatro internos foram diagnosticados com a doença e seguem em isolamento, sob acompanhamento médico.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre a situação.
