Suspeito confessa triplo homicídio em Ilhéus A Polícia Civil da Bahia segue investigando o triplo homicídio que chocou o estado. Maria Helena do Nascimento Bastos, 41 anos, sua... Sociedade Online|Do R7 26/08/2025 - 08h17 (Atualizado em 26/08/2025 - 08h17 )

A Polícia Civil da Bahia segue investigando o triplo homicídio que chocou o estado. Maria Helena do Nascimento Bastos, 41 anos, sua filha Mariana Bastos da Silva, 20, e a amiga Alexsandra Oliveira Suzart, 45, foram encontradas mortas em um matagal no bairro Jardim Atlântico, em Ilhéus. Todas apresentavam ferimentos de arma branca.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante.

