Suspeito confessa triplo homicídio em Ilhéus
A Polícia Civil da Bahia segue investigando o triplo homicídio que chocou o estado. Maria Helena do Nascimento Bastos, 41 anos, sua...
A Polícia Civil da Bahia segue investigando o triplo homicídio que chocou o estado. Maria Helena do Nascimento Bastos, 41 anos, sua filha Mariana Bastos da Silva, 20, e a amiga Alexsandra Oliveira Suzart, 45, foram encontradas mortas em um matagal no bairro Jardim Atlântico, em Ilhéus. Todas apresentavam ferimentos de arma branca.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante.
