Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Suspeito confessa triplo homicídio em Ilhéus

A Polícia Civil da Bahia segue investigando o triplo homicídio que chocou o estado. Maria Helena do Nascimento Bastos, 41 anos, sua...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Suspeito confessa triplo homicídio em Ilhéus Sociedade Online

A Polícia Civil da Bahia segue investigando o triplo homicídio que chocou o estado. Maria Helena do Nascimento Bastos, 41 anos, sua filha Mariana Bastos da Silva, 20, e a amiga Alexsandra Oliveira Suzart, 45, foram encontradas mortas em um matagal no bairro Jardim Atlântico, em Ilhéus. Todas apresentavam ferimentos de arma branca.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes desse caso impactante.

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.