Suspeito de ameaçar vizinhos com arma é alvo de operação em Camaçari

Pistola, carregadores e munições foram apreendidos na residência do investigado.

Sociedade Online|Do R7

Nesta sexta-feira (22), um mandado de busca e apreensão foi cumprido durante a Operação Havana, que investiga ameaças a moradores e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em um condomínio no bairro Jardim Limoeiro, em Camaçari, cidade da Região Metropolitana de Salvador.

