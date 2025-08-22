Suspeito de ameaçar vizinhos com arma é alvo de operação em Camaçari
Pistola, carregadores e munições foram apreendidos na residência do investigado.
Nesta sexta-feira (22), um mandado de busca e apreensão foi cumprido durante a Operação Havana, que investiga ameaças a moradores e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em um condomínio no bairro Jardim Limoeiro, em Camaçari, cidade da Região Metropolitana de Salvador.
Nesta sexta-feira (22), um mandado de busca e apreensão foi cumprido durante a Operação Havana, que investiga ameaças a moradores e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito em um condomínio no bairro Jardim Limoeiro, em Camaçari, cidade da Região Metropolitana de Salvador.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre essa operação e suas implicações.
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: