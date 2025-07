Suspeito de ataques contra bancos é morto em Salvador Um suspeito de realizar diversos crimes contra instituições financeiras na Bahia foi morto durante uma ação da polícia, na sexta-feira... Sociedade Online|Do R7 26/07/2025 - 09h37 (Atualizado em 26/07/2025 - 09h37 ) twitter

Um suspeito de realizar diversos crimes contra instituições financeiras na Bahia foi morto durante uma ação da polícia, na sexta-feira (25), durante nova fase da Operação Last Mile. Os policiais se dirigiam para cumprir mandado de prisão contra o homem, quando foram recebidos com tiros na localidade conhecida como Osório, no bairro de Campinas de Pirajá, em Salvador.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre a operação e os desdobramentos desse caso.

