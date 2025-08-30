Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Suspeito de comercializar pornografia infantil é preso na Bahia

Um homem de 27 anos foi preso nesta sexta-feira (29), na zona rural de Muquém de São Francisco, na Bahia, por comercializar conteúdo...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Suspeito de comercializar pornografia infantil é preso na Bahia Sociedade Online

Um homem de 27 anos foi preso nesta sexta-feira (29), na zona rural de Muquém de São Francisco, na Bahia, por comercializar conteúdo de pornografia infantil. De acordo com a Polícia Civil, no momento da captura, ele foi flagrado na companhia de um adolescente de 16 anos, fazendo uso de entorpecentes, e também autuado em flagrante pelo crime de corrupção de menores.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.