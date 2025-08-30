Suspeito de comercializar pornografia infantil é preso na Bahia
Um homem de 27 anos foi preso nesta sexta-feira (29), na zona rural de Muquém de São Francisco, na Bahia, por comercializar conteúdo...
Um homem de 27 anos foi preso nesta sexta-feira (29), na zona rural de Muquém de São Francisco, na Bahia, por comercializar conteúdo de pornografia infantil. De acordo com a Polícia Civil, no momento da captura, ele foi flagrado na companhia de um adolescente de 16 anos, fazendo uso de entorpecentes, e também autuado em flagrante pelo crime de corrupção de menores.
