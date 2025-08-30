Suspeito de comercializar pornografia infantil é preso na Bahia Um homem de 27 anos foi preso nesta sexta-feira (29), na zona rural de Muquém de São Francisco, na Bahia, por comercializar conteúdo... Sociedade Online|Do R7 30/08/2025 - 12h37 (Atualizado em 30/08/2025 - 12h37 ) twitter

Suspeito de comercializar pornografia infantil é preso na Bahia Sociedade Online

Um homem de 27 anos foi preso nesta sexta-feira (29), na zona rural de Muquém de São Francisco, na Bahia, por comercializar conteúdo de pornografia infantil. De acordo com a Polícia Civil, no momento da captura, ele foi flagrado na companhia de um adolescente de 16 anos, fazendo uso de entorpecentes, e também autuado em flagrante pelo crime de corrupção de menores.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

