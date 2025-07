Suspeito de envolvimento em morte de guarda municipal em Abrantes é preso Outros dois homens que participaram do crime estão sendo procurados. Sociedade Online|Do R7 06/07/2025 - 11h16 (Atualizado em 06/07/2025 - 11h16 ) twitter

Suspeito de envolvimento em morte de guarda municipal em Abrantes é preso Sociedade Online

Foi preso, na tarde deste sábado (5), um homem investigado por envolvimento no homicídio do guarda municipal George Santos Viana, de 41 anos, ocorrido no dia 6 de maio, em Catu de Abrantes. A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da 26ª Delegacia Territorial de Vila de Abrantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre o caso.

