Suspeito é baleado, arma e motos roubadas são apreendidas em Pernambués Um homem foi preso em flagrante na noite de terça-feira (12), após confronto com a Polícia Militar no bairro de Pernambués, em Salvador... Sociedade Online|Do R7 13/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 08h58 )

Suspeito é baleado, arma e motos roubadas são apreendidas em Pernambués Sociedade Online

Um homem foi preso em flagrante na noite de terça-feira (12), após confronto com a Polícia Militar no bairro de Pernambués, em Salvador. De acordo com a PM, dois suspeitos em motocicletas reagiram a uma abordagem disparando contra a guarnição, que revidou. Um dos envolvidos foi baleado e levado ao Hospital Roberto Santos, enquanto o outro conseguiu fugir.

