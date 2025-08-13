Logo R7.com
Suspeito é baleado, arma e motos roubadas são apreendidas em Pernambués

Um homem foi preso em flagrante na noite de terça-feira (12), após confronto com a Polícia Militar no bairro de Pernambués, em Salvador...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Um homem foi preso em flagrante na noite de terça-feira (12), após confronto com a Polícia Militar no bairro de Pernambués, em Salvador. De acordo com a PM, dois suspeitos em motocicletas reagiram a uma abordagem disparando contra a guarnição, que revidou. Um dos envolvidos foi baleado e levado ao Hospital Roberto Santos, enquanto o outro conseguiu fugir.

