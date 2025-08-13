Suspeito é baleado, arma e motos roubadas são apreendidas em Pernambués
Um homem foi preso em flagrante na noite de terça-feira (12), após confronto com a Polícia Militar no bairro de Pernambués, em Salvador...
Um homem foi preso em flagrante na noite de terça-feira (12), após confronto com a Polícia Militar no bairro de Pernambués, em Salvador. De acordo com a PM, dois suspeitos em motocicletas reagiram a uma abordagem disparando contra a guarnição, que revidou. Um dos envolvidos foi baleado e levado ao Hospital Roberto Santos, enquanto o outro conseguiu fugir.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre este caso intrigante!
