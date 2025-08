Tarifaço pode gerar estocamento do café A tarifa de 50% imposta pelos EUA a partir de 6 de agosto pode afetar fortemente as exportações de café do Brasil, principal fornecedor... Sociedade Online|Do R7 03/08/2025 - 09h57 (Atualizado em 03/08/2025 - 09h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tarifaço pode gerar estocamento do café Sociedade Online

A tarifa de 50% imposta pelos EUA a partir de 6 de agosto pode afetar fortemente as exportações de café do Brasil, principal fornecedor do grão para o país norte-americano. No entanto, como o café pode ser armazenado por até oito meses sem perder qualidade, o setor aposta em uma estratégia de espera e estoques. Segundo o Cecafé, a safra de 2025 pode ser exportada em 2026, reduzindo a pressão imediata. Além disso, o Brasil responde por um terço do café consumido nos EUA, com 44% da produção mundial de café arábica o tipo preferido dos americanos, o que torna difícil sua substituição.

Para entender melhor as implicações dessa tarifa e as estratégias do setor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

Leia Mais em Sociedade Online:

Vitória com reforços para enfrentar o Palmeiras

Carros populares com descontos de até R$ 13 mil

Homem é morto no final de linha de Fazenda Coutos