Tecnologia e inteligência artificial ganham destaque na 14ª edição da Superbahia A 14ª edição da Superbahia, maior evento de varejo e supermercado do Norte e Nordeste, está colocando a tecnologia no centro das discussões... Sociedade Online|Do R7 06/08/2025 - 17h38 (Atualizado em 06/08/2025 - 17h38 )

Tecnologia e inteligência artificial ganham destaque na 14ª edição da Superbahia Sociedade Online

A 14ª edição da Superbahia, maior evento de varejo e supermercado do Norte e Nordeste, está colocando a tecnologia no centro das discussões. Neste ano, o foco é mostrar como as inovações podem transformar o dia a dia do setor e ampliar resultados para empresários e consumidores.

