Terceiro dia de festas em Salvador reúne 76 mil pessoas no Parque de Exposições e no Pelourinho Os eventos foram finalizados na madrugada deste sábado (21) Mais de 76 mil pessoas aproveitaram o terceiro dia do São João da Bahia...

Sociedade Online|Do R7 21/06/2025 - 11h16 (Atualizado em 21/06/2025 - 11h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share