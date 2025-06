Terminais de ônibus vão ter operação especial para o São João O metrô vai funcionar de forma interrupta, a partir das 5h de quarta-feira (18) até 23h59 de terça-feira (24). Sociedade Online|Do R7 16/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 16/06/2025 - 12h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Terminais de ônibus vão ter operação especial para o São João Sociedade Online

Para atender aqueles que vão aproveitar os seis dias do São João do Parque, a Secretaria de Mobilidade de Salvador (SEMOB), junto com a CCR Metrô Bahia, concessionária que administra o Sistema Metroviário Salvador-Lauro de Freitas, montou uma operação especial para o festejo.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para ler a matéria completa!

Leia Mais em Sociedade Online:

Caixa libera abono salarial para nascidos em julho e agosto

Férias, decisão e reforços no radar do Vitória

Rodovias cheias no São João: veja onde o trânsito deve travar