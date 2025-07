Time de futebol boliviano viaja 3.500 km para participar da Copa 2 de Julho Foram 3.500 km de distância, divididos em três dias de viagem para a Seleção Scout da Bolívia chegar à Bahia para a disputa da Copa... Sociedade Online|Do R7 06/07/2025 - 09h56 (Atualizado em 06/07/2025 - 09h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Time de futebol boliviano viaja 3.500 km para participar da Copa 2... Sociedade Online

Foram 3.500 km de distância, divididos em três dias de viagem para a Seleção Scout da Bolívia chegar à Bahia para a disputa da Copa 2 de Julho de Futebol Sub-15, organizada pelo Governo do Estado da Bahia. A oportunidade de participar de uma competição de alto nível, conhecer um novo lugar e mostrar seus jogadores para o país do futebol foram alguns dos pontos que atraíram os hermanos do país vizinho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante jornada!

Leia Mais em Sociedade Online:

PM apreende carga ilegal de carvão em cidade do oeste baiano

Banco Central suspende mais três instituições financeiras do Pix

Seleção Brasileira Sub-15 goleia Dom Macedo com transmissão ao vivo da Rádio Sociedade no YouTube