Tiroteio interrompe Mundial de Polo Aquático em área nobre de Salvador
Um tiroteio nas proximidades da Arena Aquática de Salvador, na orla da Pituba, interrompeu a partida entre Canadá e China pelo Mundial...
Um tiroteio nas proximidades da Arena Aquática de Salvador, na orla da Pituba, interrompeu a partida entre Canadá e China pelo Mundial Sub-20 Feminino de Polo Aquático no último domingo (9). Os disparos assustaram atletas, treinadores e o público, forçando a paralisação da partida e a saída das jogadoras da piscina. O momento foi registrado em transmissão ao vivo do evento, acompanhada por emissoras internacionais.
Um tiroteio nas proximidades da Arena Aquática de Salvador, na orla da Pituba, interrompeu a partida entre Canadá e China pelo Mundial Sub-20 Feminino de Polo Aquático no último domingo (9). Os disparos assustaram atletas, treinadores e o público, forçando a paralisação da partida e a saída das jogadoras da piscina. O momento foi registrado em transmissão ao vivo do evento, acompanhada por emissoras internacionais.
Para mais detalhes sobre este incidente alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: