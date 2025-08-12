Tiroteio interrompe Mundial de Polo Aquático em área nobre de Salvador Um tiroteio nas proximidades da Arena Aquática de Salvador, na orla da Pituba, interrompeu a partida entre Canadá e China pelo Mundial... Sociedade Online|Do R7 12/08/2025 - 09h18 (Atualizado em 12/08/2025 - 09h18 ) twitter

Um tiroteio nas proximidades da Arena Aquática de Salvador, na orla da Pituba, interrompeu a partida entre Canadá e China pelo Mundial Sub-20 Feminino de Polo Aquático no último domingo (9). Os disparos assustaram atletas, treinadores e o público, forçando a paralisação da partida e a saída das jogadoras da piscina. O momento foi registrado em transmissão ao vivo do evento, acompanhada por emissoras internacionais.

