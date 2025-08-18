Tiroteio no Engenho Velho da Federação deixa dois mortos e dois feridos Quatro homens feridos por disparos de arma de fogo deram entrada em uma unidade de saúde na madrugada deste domingo (17), após serem... Sociedade Online|Do R7 18/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 18/08/2025 - 08h18 ) twitter

Tiroteio no Engenho Velho da Federação deixa dois mortos e dois feridos

Quatro homens feridos por disparos de arma de fogo deram entrada em uma unidade de saúde na madrugada deste domingo (17), após serem baleados na localidade conhecida como Lajinha, no Engenho Velho da Federação, em Salvador. Segundo informações do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), dois deles não resistiram aos ferimentos e morreram.

Saiba mais sobre este trágico incidente e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

