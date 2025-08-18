Tiroteio no Engenho Velho da Federação deixa dois mortos e dois feridos
Quatro homens feridos por disparos de arma de fogo deram entrada em uma unidade de saúde na madrugada deste domingo (17), após serem baleados na localidade conhecida como Lajinha, no Engenho Velho da Federação, em Salvador. Segundo informações do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), dois deles não resistiram aos ferimentos e morreram.
