Tiroteio no Pituba Parque Center deixa segurança ferido Sociedade Online

Clientes e funcionários do Pituba Parque Center, em Salvador, viveram momentos de pânico na tarde desta sexta-feira (4) após uma movimentação suspeita envolvendo homens armados dentro do mini shopping. A principal suspeita é de uma tentativa de assalto a uma joalheria localizada no local.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

