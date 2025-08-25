Tiroteios assustam moradores na Boca do Rio durante o fim de semana Moradores da Boca do Rio viveram momentos de tensão durante o fim de semana devido a tiroteios registrados na região. Na madrugada... Sociedade Online|Do R7 25/08/2025 - 11h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 11h00 ) twitter

Moradores da Boca do Rio viveram momentos de tensão durante o fim de semana devido a tiroteios registrados na região. Na madrugada de domingo (24), um suspeito morreu após confronto com policiais da Rondesp Atlântico na localidade da Baixa Fria. Segundo a PM, durante rondas, os agentes se depararam com um grupo ligado ao tráfico de drogas e houve troca de tiros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre a situação na Boca do Rio.

