Tiroteios assustam moradores na Boca do Rio durante o fim de semana

Moradores da Boca do Rio viveram momentos de tensão durante o fim de semana devido a tiroteios registrados na região. Na madrugada...

Moradores da Boca do Rio viveram momentos de tensão durante o fim de semana devido a tiroteios registrados na região. Na madrugada de domingo (24), um suspeito morreu após confronto com policiais da Rondesp Atlântico na localidade da Baixa Fria. Segundo a PM, durante rondas, os agentes se depararam com um grupo ligado ao tráfico de drogas e houve troca de tiros.

