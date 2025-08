Tiroteios causam medo e afetam transporte em bairro de Salvador O fim de semana foi marcado por momentos de tensão no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador. Moradores relataram tiroteios... Sociedade Online|Do R7 04/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 04/08/2025 - 08h18 ) twitter

O fim de semana foi marcado por momentos de tensão no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador. Moradores relataram tiroteios intensos entre a madrugada de sábado (2) e a madrugada de domingo (3), com novos confrontos registrados na noite de domingo (3) para segunda-feira (4).

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

