Transalvador define esquema de trânsito para 7 de Setembro

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) divulgou, nesta terça-feira (26), a Portaria nº 232/2025, que estabelece...

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) divulgou, nesta terça-feira (26), a Portaria nº 232/2025, que estabelece mudanças no tráfego para o Desfile da Independência do Brasil, marcado para os dias 6 e 7 de setembro, no Centro da capital. As alterações começam já no dia 5, durante o ensaio do cortejo cívico, e incluem interdições de vias, barreiras fixas e móveis, proibição de estacionamento e desvios. Segundo o órgão, o objetivo é garantir a segurança de pedestres e a organização do fluxo de veículos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online e fique por dentro de todas as mudanças no trânsito para o feriado!

