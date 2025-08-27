Transalvador intensifica ações contra atuação irregular de flanelinhas
A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM), vem intensificando operações contra a atuação irregular de guardadores de carros desde o início do ano. Até agora, foram registradas cerca de 180 abordagens e 47 ações, com apreensão de 146 coletes usados de forma ilegal. Durante as fiscalizações, agentes realizaram 365 notificações por estacionamento irregular e encaminharam seis pessoas à polícia quatro com mandado de prisão em aberto, uma por tráfico de drogas e outra por desacato.
