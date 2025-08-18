Travessia Salavdor-Mar Grande segue suspensa nesta segunda (18)

Logo R7.com
A travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa nesta segunda-feira (18). O serviço precisou ser interrompido devido às condições adversas de navegação na Baía de Todos os Santos. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a travessia foi suspensa por recomendação da Capitania dos Portos da Bahia.

