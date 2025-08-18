Travessia Salavdor-Mar Grande segue suspensa nesta segunda (18)
De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a travessia foi suspensa por recomendação da Capitania...
A travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa nesta segunda-feira (18). O serviço precisou ser interrompido devido às condições adversas de navegação na Baía de Todos os Santos. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a travessia foi suspensa por recomendação da Capitania dos Portos da Bahia.
A travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa nesta segunda-feira (18). O serviço precisou ser interrompido devido às condições adversas de navegação na Baía de Todos os Santos. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a travessia foi suspensa por recomendação da Capitania dos Portos da Bahia.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais informações sobre a travessia e alternativas de transporte.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais informações sobre a travessia e alternativas de transporte.
Leia Mais em Sociedade Online:
Leia Mais em Sociedade Online: