Travessia Salavdor-Mar Grande segue suspensa nesta segunda (18) De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a travessia foi suspensa por recomendação da Capitania... Sociedade Online|Do R7 18/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 18/08/2025 - 08h18 )

Travessia Salavdor-Mar Grande segue suspensa nesta segunda (18) Sociedade Online

A travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa nesta segunda-feira (18). O serviço precisou ser interrompido devido às condições adversas de navegação na Baía de Todos os Santos. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a travessia foi suspensa por recomendação da Capitania dos Portos da Bahia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais informações sobre a travessia e alternativas de transporte.

