Travessia Salvador – Mar Grande segue suspensa A travessia marítima entre Salvador e Mar Grande segue suspensa neste domingo (3), por recomendação da Marinha do Brasil, devido às... Sociedade Online|Do R7 03/08/2025 - 10h17 (Atualizado em 03/08/2025 - 10h17 ) twitter

Travessia Salvador – Mar Grande segue suspensa Sociedade Online

A travessia marítima entre Salvador e Mar Grande segue suspensa neste domingo (3), por recomendação da Marinha do Brasil, devido às condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos. A paralisação, iniciada na última sexta-feira (1), é motivada por instabilidade no mar, mesmo com tempo firme na capital baiana. Também estão suspensos os passeios de escuna para as ilhas. Já a travessia para Morro de São Paulo está sendo feita de forma adaptada: catamarãs vão até Itaparica, e de lá os passageiros seguem de ônibus até Valença, onde embarcam em lanchas para o destino final.

