Travessia Salvador-Mar Grande terá reajuste; Confira

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) anunciou, em publicação feita no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 1º de julho, o reajuste das Tarifas de Utilização de Terminal (TUTE) no Terminal Náutico da Bahia, localizado no bairro do Comércio, em Salvador.

Consulte no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre os novos valores e horários das travessias!

