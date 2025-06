Três detentos fogem de presídio em Feira de Santana Três detentos fugiram do Conjunto Penal de Feira de Santana na madrugada desta quarta-feira (25). Segundo informações preliminares,... Sociedade Online|Do R7 25/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 25/06/2025 - 12h37 ) twitter

Três detentos fogem de presídio em Feira de Santana Sociedade Online

Três detentos fugiram do Conjunto Penal de Feira de Santana na madrugada desta quarta-feira (25). Segundo informações preliminares, os presos estavam no Pavilhão 10 e conseguiram sair da cela sem serem percebidos, mesmo dividindo o espaço com outros seis custodiados.

Para mais detalhes sobre essa fuga e a recaptura dos detentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online.

