Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Três homens morrem após troca de tiros com a PM em Jauá

Três homens morreram após um intenso confronto com policiais militares em uma área de mata no distrito de Jauá, Camaçari, Região Metropolitana...

Sociedade Online

Sociedade Online|Do R7

Três homens morrem após troca de tiros com a PM em Jauá Sociedade Online

Três homens morreram após um intenso confronto com policiais militares em uma área de mata no distrito de Jauá, Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, na noite da última sexta-feira (29). A Polícia Militar informou que o local era estrategicamente utilizado por uma facção criminosa como rota para o tráfico de armas e drogas, além de ponto de domínio territorial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre a operação e as apreensões realizadas.

Leia Mais em Sociedade Online:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.