Três homens morrem após troca de tiros com a PM em Jauá

Três homens morreram após um intenso confronto com policiais militares em uma área de mata no distrito de Jauá, Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, na noite da última sexta-feira (29). A Polícia Militar informou que o local era estrategicamente utilizado por uma facção criminosa como rota para o tráfico de armas e drogas, além de ponto de domínio territorial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Sociedade Online para mais detalhes sobre a operação e as apreensões realizadas.

